موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى، بعد غياب طويل يعود محمد سلام إلى الشاشات بعمل مختلف يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، في مسلسل “كارثة طبيعية”، حيث يقدم من خلاله قصة مليئة بالمواقف والمفاجآت غير المتوقعة.

ومع طرح البرومو الرسمي على منصة “WATCH IT” أمس ازداد حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل هذا العمل الذي يعيد سلام إلى صدارة المشهد من جديد.

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى فإنها ستتوفر عبر منصة Watch It يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

طرح بوستر مسلسل كارثة طبيعية

وجاء الإعلان عن المسلسل وطرح البوستر الرسمي الخاص به بعد ظهور الفنان محمد سلام في حفل "مصر وطن السلام" الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد سلام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عرض المسلسل قريبا ضمن إنتاجات منصة Watch It قائلا: "المسلسل اللي الكل بيسأل عليه كارثة طبيعية من انتاجات واتش ات الأصلية يعرض قريبا".

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

