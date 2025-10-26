الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي 

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره التأمين الأثيوبي في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي

 

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويسعى فريق بيراميدز المنتعش محليا وأفريقيا وعالميا إلى مواصلة تألقه القاري بالتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السادسة مساء.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي 


ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

 

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار

 

كيف تأهل بيراميدز والتأمين الإثيوبي لدور لـ32؟


وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الإثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي موعد مباراة بيراميدز والتأمين الاثيوبي

الجريدة الرسمية