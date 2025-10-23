3 أسباب وراء طرح مطار الغردقة الدولي ضمن المرحلة الأولى للاستثمار الدولي

قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، إن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعمل حاليًا على إعداد دراسات تفصيلية لتطوير 11 مطارًا مصريًا، تمهيدًا لطرحها أمام شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال: إن الآلية التي يجري العمل عليها تشمل بدائل متعددة، منها نظام الإدارة والتشغيل الكامل أو الامتياز، وذلك ضمن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية والربحية للمطارات المصرية، وتقليل الأعباء الاستثمارية عن كاهل الدولة.

وكشف الوزير أن مطار الغردقة الدولي سيكون المرحلة الأولى ضمن خطة الطرح للاستثمار الدولي لثلاث أسباب وهي:

- أحد أكبر المطارات السياحية وأكثرها نشاطًا في استقبال حركة السياحة الوافدة إلى مصر

- اتاحة الفرصة أمام المستثمر لاستقطاب حركة تشغيل كاملة

- ثاني أكبر مطار بعد القاهرة الدولي

وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرة استباقية لجذب المستثمرين في ظل المنافسة الإقليمية الشديدة في سوق النقل الجوي، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح باب التقدم للطرح المبدئي (RFQ) أمام شركات عالمية متخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطارات، على أن يتم التقييم بكل شفافية واحترافية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأوضح أن المراحل التالية ستتضمن فحصًا ماليًا وإداريًا شاملًا، ثم توقيع العقود الرسمية بعد استيفاء المعايير الفنية، مضيفًا أن الجدول الزمني الكامل لإجراءات الطرح يمتد من 12 إلى 14 شهرًا، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس أفضل الآليات التنظيمية والإدارية لتطبيق نماذج الشراكة الجديدة، بحيث يكون لكل مطار ذراع مالي وذراع تشييد وذراع إدارة وتشغيل، بما يحقق منافسة موضوعية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للركاب على مستوى المطارات المحورية.

كما أوضح الحفني أن قطاع المطارات المصرية يشهد تحقيق أرباح غير مسبوقة وفقًا لمؤشرات نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.