صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التقدم لبرنامج دعم مشروعات التخرج الريادية

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التقدم لبرنامج دعم مشروعات التخرج الريادية لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 25  أكتوبر الجاري، وحتى 25 نوفمبر المقبل.

و أكد د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد فرصة متميزة لطلاب السنوات النهائية بالجامعات والمعاهد، لما يقدمه من دعم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة واعدة.

ويشترط للتقديم في البرنامج أن يكون المتقدم طالبًا أو طالبة بالسنـة النهائية، وأن يتكون الفريق من 3 إلى 5 طلاب من المبتكرين ورواد الأعمال أصحاب العقول المبدعة والطموح الريادي، على أن تكون الفكرة المقدمة مشروعًا رياديًّا قابلًا للتحول إلى شركة ناشئة.

كما يقدم البرنامج العديد من المزايا، تشمل دعمًا ماديًّا يصل إلى 125 ألف جنيه، ودعمًا فنيًّا متكاملا لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، فضلا عن فرصة التأهل لبرنامج GEN-Z الموسم الثاني، والمشاركة في مسابقات محلية ودولية، إلى جانب منح وفرص واعدة بعد التخرج.

ولمعرفة جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالبرنامج، يرجى زيارة الرابط التالي:

وللتقديم في البرنامج، من خلال الرابط التالي  التقديم:

