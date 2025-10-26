الأحد 26 أكتوبر 2025
حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو
تتحمل شركات الطيران مسئولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات، إذ يختلف الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

 

حقائب السفر التالفة

 لا تتحمل شركة الطيران المسئولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

 

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.


الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.


الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.
التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة. 
الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

 

