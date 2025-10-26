الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زمالك 2005 يفوز على المصري بهدف في دوري الفريق الثاني

زمالك 2005
زمالك 2005

تعادل فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، مع نظيره المصري البورسعيدي، بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة السادسة من بطولة دوري الفريق الثاني.

من سجل هدف الزمالك في شباك المصري

سجل هدف الزمالك: أنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول، وصنعوا فرصًا عديدة على مرمى المصري البورسعيدي، نجح خلالها أنس وائل في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة 23، وتواصل الضغط ولكن دون جدوي، ونجح المصري في تسجيل هدف التعادل في نهاية الشوط من كرة مرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على المصري ولكن  دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الإتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك المصري أنس وائل زمالك 2005

مواد متعلقة

آرسنال يفوز على كريستال بالاس ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

مبابي يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد في شباك برشلونة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية