الدوري المصري، الإسماعيلي الأكثر خسارة و5 فرق تتلقى هزيمة واحدة

الدوري المصري، يعد الاسماعيلي هو أكثر أندية الدوري الممتاز تتلقى الخسارة بعدد 8 مباريات خلال الموسم الجاري.

وخاض الدراويش 11 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في عدد 8 مباريات قبل الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلي جانب آخر تلقت 5 فرق خسارة واحدة في مشوارهم بالدوري المصري قبل الجولة الـ 12 وهم الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة وغزل المحلة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ12

1- الأهلي 21 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- سموحة 15 نقطة

9- زد 15 نقطة

10- مودرن سبورت 15 نقطة

11- البنك الأهلي 14 نقطة

12- غزل المحلة 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- المقاولون العرب 6 نقاط

21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري

السبت 25 أكتوبر 2025

حرس الحدود ضد غزل المحلة - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد المقاولون - 8 مساءً

الأحد 26 أكتوبر 2025

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد زد - 8 مساءً

فاركو ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

الإثنين 27 أكتوبر 2025

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً

الخميس 30 أكتوبر 2025

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

