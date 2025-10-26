هيفا في مسلسل سلمى، معلومات لا تعرفها عن نانسي خوري

تواصل الفنانة السورية نانسي خوري جذب الأنظار بعد تألقها في مسلسل "سلمى"، حيث تقدم شخصية هيفا، إحدى الشخصيات المحورية في العمل.

معلومات لا تعرفها عن الفنانة نانسي خوري

نانسي خوري هي ممثلة سورية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، بدأت مشوارها الفني من خشبة المسرح، حيث قدمت عددًا من العروض المميزة التي لفتت الأنظار إلى موهبتها.

انطلقت مسيرتها التلفزيونية عام 2010 من خلال مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي، لتتوالى بعدها مشاركاتها في الدراما السورية، مقدمةً شخصيات متنوعة أظهرت من خلالها موهبتها مثل مسلسل تحت سماء الوطن، وقلم حمرة وغيرها، وكانت أولى مشاركاتها السينمائية من خلال فيلم الرابعة توقيت الفردوس عام 2015 وقدمت شخصية تحمل اسم نانسي.

كما شاركت في عدد من أبرز الأعمال الأخرى من بينها مسلسلات الندم وزوال والعراب، وكان مسلسل "الثمن" عام 2023 محطة هامة في مسيرتها، حيث قدمت شخصية رولا، وفي عام 2025، شاركت في مسلسل البطل بدور سلافة وتواصل حضورها القوي من خلال مسلسلي "سلمى" بدور هيفاء.

مواعيد عرض مسلسل سلمى

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله، وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل سلمى، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر منصة شاهد VIP، مع إتاحة الحلقات مجانًا بعد عرضها على الشاشة، كما يُعرض من الأحد الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية على قناة MBC1.

عدد حلقات مسلسل سلمى

والمسلسل يمتد إلى 90 حلقة كاملة، مثل غيره من الأعمال الدرامية المعربة والمقتبسة من الدراما التركية.

ولقد انطلق العمل في أغسطس الماضي على شاشتي CBC وMBC1، وأيضًا عبر منصة “شاهد”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة، تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

أبطال مسلسل سلمى

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

