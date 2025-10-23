الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأحد المقبل، ياسر فرج في أول ظهور إعلامي بعد غياب 5 سنوات في "واحد من الناس"

ياسر فرج، فيتو
ياسر فرج، فيتو

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الفنان ياسر فرج في حلقة خاصة في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة الحياة، وذلك في أول ظهور إعلامي لياسر فرج بعد غياب 5 سنوات.

ويكشف ياسر فرج خلال الحلقة عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأصعب مأساة عاشها مع أولاده بعد رحيل زوجته، ويتحدث عن لحظات الألم والفراق بعد رحيل زوجته التي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف كان بجوارها لمدة خمس سنوات.
 

كما يعبر خلال الحلقة عن معاناته وأولاده بعد رحيلها، واللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة في حياتها.
كما يعبر فرج عن صدمته لعدم تواصل زملائه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته.
 

مشاركة أبناء ياسر فرج

 تشهد الحلقة مفاجأة وهي مشاركة أولاده في الجزء الأخير، لتقديم الشكر للفنان على ما قدمه لهم وما تحمله من أجلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان ياسر فرج برنامج واحد من الناس عمرو الليثي واحد من الناس ياسر فرج

الأكثر قراءة

بعد تصرف مو، تعليق غير متوقع من سلوت عن منافسة محمد صلاح على أفضل لاعب إفريقي (فيديو)

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

هم يدركون قوتها، مادورو يهدد أمريكا بـ 5 آلاف صاروخ روسي الصنع

انخفاض كبير في كريستال وارتفاع الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟

أسعار وأصناف الفاكهة والنباتات في معرض زهور الخريف 2025 (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية