الأحد المقبل، ياسر فرج في أول ظهور إعلامي بعد غياب 5 سنوات في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الفنان ياسر فرج في حلقة خاصة في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة الحياة، وذلك في أول ظهور إعلامي لياسر فرج بعد غياب 5 سنوات.

ويكشف ياسر فرج خلال الحلقة عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأصعب مأساة عاشها مع أولاده بعد رحيل زوجته، ويتحدث عن لحظات الألم والفراق بعد رحيل زوجته التي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف كان بجوارها لمدة خمس سنوات.



كما يعبر خلال الحلقة عن معاناته وأولاده بعد رحيلها، واللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة في حياتها.

كما يعبر فرج عن صدمته لعدم تواصل زملائه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته.



مشاركة أبناء ياسر فرج

تشهد الحلقة مفاجأة وهي مشاركة أولاده في الجزء الأخير، لتقديم الشكر للفنان على ما قدمه لهم وما تحمله من أجلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.