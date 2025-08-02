السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

أبرز مسلسلات منصة شاهد خلال شهر أغسطس

ما تراه ليس كما يبدو،
ما تراه ليس كما يبدو، فيتو

تعرض منصة شاهد خلال شهر أغسطس الجاري عددا من الأعمال الفنية التي تتنوع ما بين الأفلام والمسلسلات والوثائقيات، ومن بين هذه الأعمال توجد عدد من المسلسلات المميزة من أبرزها:

 

عايش معانا ودراما وثائقية عن بايرن ميونخ

تنطلق الكوميديا العائلية عايشين معنا يوم 7 أغسطس، كواحدة من الأعمال الأصلية المنتظرة هذا الشهر على منصة شاهد، والمسلسل من تأليف علاء حمزة، وبطولة خالد صقر وفاطمة الشريف ومهند الصالح وأحمد الكعبي وعبدالرحيم الشربجي، كما سينطلق في الموعد ذاته المسلسل الوثائقي Bayern Munich: Rise of a Legend، والذي يتناول قصة نجاح نادي بايرن ميونخ في عرض أول وحصري.

 

ما تراه ليس كما يبدو وFatal Engineering

وفي 9 أغسطس ينطلق المسلسل الوثائقي «Fatal Engineering» في عرض حصري واول على منصة شاهد، إلى جانب المسلسل المصري ما تراه ليس كما يبدو الذي سينطلق عرضه في اليوم ذاته.

 

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف.

 

يعتمد مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال.

 

مسلسل سلمى 

وفي 17 أغسطس ينطلق عرض مسلسل سلمى، الذي يتناول قضايا اجتماعية معاصرة في قالب مشوق، وهو عمل من بطولة مرام علي وستيفاني عطا الله ونانسي خوري ورنا كرم إلى جانب نخبة من نجوم لبنان وسوريا.

 

 

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منصة شاهد شاهد ما تراه ليس كما يبدو مسلسل سلمى

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