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ثقافة وفنون

كل ما تريد معرفته عن المسلسل الخليجي عايشين معانا

أبطال عايشين معانا،
أبطال عايشين معانا، فيتو

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق عمل درامي خليجي جديد وهو مسلسل عايشين معانا الذي يشارك به مجموعة من نجوم الخليج، وسيتم عرضه عبر منصة شاهد حيث أنه من الأعمال الأصلية للمنصة.

موعد بدء عرض مسلسل عايشين معانا 

ومن المقرر أن ينطلق عرض حلقات مسلسل عايشين معانا ابتداءا من يوم الخميس المقبل الموافق 7 اغسطس وذلك عبر منصة شاهد.

قصة وأبطال مسلسل عايشين معانا

ومسلسل عايشين معانا عمل سعودي كوميدي عائلي بطابع خيالي، وتدور أحداثه حول عائلة أبو أنس التي تنتقل إلى مجمع سكني جديد في الرياض، إلا أن العائلة ليست عادية، بل جاءت من عالم “الجن” في مهمة سرية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المفارقات والمواقف التي تجمع بين الغموض والكوميديا.  

ومسلسل عايشين معانا من بطولة نخبة من نجوم الخليج منهم: خالد صقر، فاطمة الشريف، مهند الصالح، أحمد الكعبي، جبران الجبران، عبدالرحيم الشربجي، سعيد صالح، عائشة كاي، سماح زيدان، فهد المطيري، أغادير السعيد، ومصعب المالكي، والمسلسل من تأليف الكاتب السعودي علاء حمزة، وإخراج مشاري.  

وتزامنا مع اقتراب عرضه، تطرح منصة شاهد فيديوهات صغيرة ترويجية تكشف جوانب من العمل المنتظر.

 

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مسلسل عايشين معانا الفن عايشين معانا

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