يواصل مسلسل ابن النادي تصدره لمؤشرات المشاهدة على منصة شاهد، بعد أن خطف أنظار الجمهور بأحداثه المشوقة والكوميدية، إلى جانب الأداء اللافت لأبطاله الذين صنعوا حالة خاصة جعلت العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الدراما خلال الفترة الأخيرة.

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 8

وتستعد منصة شاهد لعرض مسلسل ابن النادي الحلقة 8 غدا الأربعاء الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة 11:59 مساء، وسيتم طرح الحلقة السابعة معها، حيث أن منصة شاهد توفر حلقتين جديدتين من العمل اسبوعيًا.

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

عدد حلقات مسلسل ابن النادي

ومسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة.

قصة مسلسل ابن النادي

وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه.

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات.

