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ثقافة وفنون

مسلسل آسر الحلقة 85، آسر يكشف هويته لحياة وغازي يقتل رامي

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 85 حول حياة التي تتأكد من أن “كنان المختار” هو من قتل ناي، فتطلب من والدها أن يدعمها في التصدي له، وألا يشاركه في أي خطط مستقبلية، خاصة وأن كنان يمتلك نفوذًا واسعًا وقد يؤثر هذا في غازي وقد يدفعه للتعاون معه، ويوافق غازي.

ولاحقا، يلتقي نادر، رجل كنان، بغازي ويهدده بأن يساعده في قتل “آسر” وإلا فسيؤذي حفيده جاد، مما يضع غازي في مأزق ولكنه يوافق.  

في الوقت نفسه، يواجه آسر أو مجد كلًا من عزت وراغب، ويُصارحهما بنيته في التخلي عن فكرة الانتقام منهما، شريطة أن يتخلى كل منهما عن المكتسبات التي نالوها بعد دخوله السجن. 

فيطلب من عزت أن يقطع علاقته بصديقه جابر، ومن راغب أن يتخلى عن علاقته بجاد وحياة، بالإضافة إلى الأموال والمكانة الاجتماعية.  

يوافق عزت على الطلب، أما راغب، فيُبدي الرفض لكنه يذعن في النهاية، كما يُطالبه آسر بأن يُسلم نفسه للشرطة، وهو ما يفعله راغب بالفعل، وبعدما يسلم راغب نفسه، يأتي إليه “كنان”  ويبدو أنه سيستخدمه لصالحه لاحقا.

أما على الجانب الآخر، فيحاول آسر أن يتواصل مع حياة، ويطلب منها عدم التعاون مع كنان، موضحًا أنه رجل خبيث، ترفض حياة في البداية الحديث معه، لكنه يُصر على لقائها، فتوافق أخيرًا وتُحدد له موعدًا للقاء.  

وأثناء اللقاء، يراقبهما غازي من بعيد، مستعدًا لتنفيذ خطته لقتل آسر، بينما يكشف آسر لحياة كل تفاصيل ماضيه، وكيف أصبح آسر بعدما كان مجد، ويُفصح عن كل ما أخفاه عنها من قبل. 

تعترف حياة بمشاعرها واشتياقها له، لكنه يُخبرها أنه لا يستطيع مسامحتها، وأنه سيُحررها من علاقته به إلى الأبد وذلك بألا يريها وجهه مرة أخرى.

 وفي الخفاء، كان رامي يُراقب اللقاء، ويعرف هوية شقيقه أخيرا، فيُسرع نحوه ويناديه باسمه الحقيقي “مجد”، ويحتضنه في لحظة مؤثرة.  

ولكن بينما يغمرهم هذا اللقاء العاطفي، يصل غازي بسيارته مسرعًا، وفي اللحظة الأخيرة يقوم رامي بدفع آسر بعيدا ويواجه هو السيارة المسرعة ثم يسقط على الأرض، ويحمله آسر وهو غارق في دمائه.  

بعد أيام من الحادث، يتبين أن آسر تمكن من القبض على غازي وتقييده، ويبدأ غازي بالاعتراف بكل ما فعله، ويكشف تفاصيل خططه ضد مجد منذ البداية، وصولًا إلى حادث مقتل رامي.  

وتنتهي الحلقة بلقطة مشوقة، حيث يوجه آسر مسدسه نحو غازي، في لحظة ينتظر فيها المشاهدون قرار آسر المصيري.

 

تفاصيل مسلسل آسر   

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.    

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.    

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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مسلسل آسر الحلقة 85 آسر الحلقة 85 مسلسل آسر

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