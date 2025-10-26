مشهد صادم داخل مدرسة، مدير يضرب معلمًا بالعصا أمام الطلاب والتعليم تتحرك

شهدت محافظة الشرقية واقعة مثيرة داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، بعدما نشبت مشاجرة بين مدير مدرسة ومعلم لغة إنجليزية داخل الحرم المدرسي، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين العاملين والمعلمين والطلاب.

مشاجرة بين مدير مدرسة ومعلم لغة إنجليزية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح اليوم، حينما نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين “ربيع.م.ب” مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، و"علي.م"معلم لغة إنجليزية بالمدرسة، داخل الحرم المدرسي، إثر خلاف بينهما حول بعض الأمور الإدارية، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي.

المعلم يروي تفاصيل الواقعة

وفي مقطع فيديو بثّه عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك قال المعلم المعتدى عليه: "فوجئت بقيام مدير المدرسة بالتعدي عليّ بالضرب مستخدمًا عصا داخل حرم المدرسة، أمام الطلاب"، متسائلًا: "هل يليق بمؤسسة تربوية أن يشهد طلابها واقعة اعتداء من مديرها على أحد المعلمين؟"، مطالبًا بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية العادلة ضد المتسبب في الواقعة.

أول رد من تعليم الشرقية

وأكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور علم المديرية بالواقعة، تمت إحالة المدير والمعلم إلى التحقيق بالشئون القانونية، واستدعاؤهما إلى ديوان عام الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة.

وشدد على أن المديرية لن تصمت على أي تجاوز أو خروج عن القواعد التربوية داخل المدارس، وأنه سيتم معاقبة المتسبب والمقصر وفقًا للقانون، لضمان الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية واحترامها أمام الطلاب والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.