الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشهد صادم داخل مدرسة، مدير يضرب معلمًا بالعصا أمام الطلاب والتعليم تتحرك

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية واقعة مثيرة داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، بعدما نشبت مشاجرة بين مدير مدرسة ومعلم لغة إنجليزية داخل الحرم المدرسي، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين العاملين والمعلمين والطلاب.

«تعليم الشرقية» تحقق في واقعة ضبط طلاب بحوزتهم «مطواة» أمام إحدى المدارس

مشاجرة بين مدير مدرسة ومعلم لغة إنجليزية 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح اليوم، حينما نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين “ربيع.م.ب” مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، و"علي.م"معلم لغة إنجليزية بالمدرسة، داخل الحرم المدرسي، إثر خلاف بينهما حول بعض الأمور الإدارية، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي.

المعلم يروي تفاصيل الواقعة 

وفي مقطع فيديو بثّه عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك قال المعلم المعتدى عليه: "فوجئت بقيام مدير المدرسة بالتعدي عليّ بالضرب مستخدمًا عصا داخل حرم المدرسة، أمام الطلاب"، متسائلًا: "هل يليق بمؤسسة تربوية أن يشهد طلابها واقعة اعتداء من مديرها على أحد المعلمين؟"، مطالبًا بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية العادلة ضد المتسبب في الواقعة.

أول رد من تعليم الشرقية 

وأكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور علم المديرية بالواقعة، تمت إحالة المدير والمعلم إلى التحقيق بالشئون القانونية، واستدعاؤهما إلى ديوان عام الإدارة التعليمية لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة. 

وشدد على أن المديرية لن تصمت على أي تجاوز أو خروج عن القواعد التربوية داخل المدارس، وأنه سيتم معاقبة المتسبب والمقصر وفقًا للقانون، لضمان الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية واحترامها أمام الطلاب والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة بين معلم ومديرة المدرسة بالشرقية تعليم الشرقية ادارة الابراهيمية التعليمية وزارة التربية والتعليم اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

السجن المؤبد لعامل متهم بقتل شخص فى الإسكندرية

هيثم نبيل: لم أتوقع كل هذا النجاح لدوري بمسلسل "لينك"

مكنش قصدي أموته، حبس المتهمة بقتل ابنها لرغبته في الحصول على أموال لشراء مخدر الآيس

بورنموث يفوز على نوتنجهام 0/2 ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

السياحة تنظم ورشة عمل حول التسويق الرقمي

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يتقدم على التأمين الإثيوبي بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور)

أموك وميدور يوقعان اتفاقا لإنتاج سولار بالمواصفات العالمية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية