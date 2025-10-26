السجن المؤبد لعامل متهم بقتل شخص فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عمر أحمد فتحي والمستشار محمد جميل خلف الله، وسكرتير المحكمة مينا مجدي، بمعاقبة المتهم " م.م.ع" بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة لاتهامه في قتل المجني عليه " ا.ي.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 64 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، حضر المتهم " م.م.ع" عامل مرجلا من توكتوك، مشهرا سلاح أبيض سكين كبير الحجم،في حال تواجد الشاهد الأول " م.م.م"، والمجني عليه " ا.ي.ع"وعند فرار الشاهد الأول تعدى المتهم على المجني عليه بالسلاح الأبيض عدة طعنات أودت بحياته وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وشقيق المتهم وتعدي عليه وقطع يد شقيق المتهم فقرر التعدي على المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.