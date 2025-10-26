الأحد 26 أكتوبر 2025
مكنش قصدي أموته، حبس المتهمة بقتل ابنها لرغبته في الحصول على أموال لشراء مخدر الآيس

تستجوب نيابة الجيزة ربة منزل أنهت حياة ابنها، خنقا لرغبته في الحصول على مبلغ مالي لشراء مخدر الآيس، في بولاق الدكرور، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها لم تقصد قتله وأنها فعلت ذلك خوفا عليه من إدمان المخدرات. 

مقتل شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن والدة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث خنقته لمحاولته الحصول على مبلغ مالي لشراء مخدر الآيس.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف على ملابسات الحادث. 

