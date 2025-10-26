الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هيثم نبيل: لم أتوقع كل هذا النجاح لدوري بمسلسل "لينك"

هيثم نبيل
هيثم نبيل

عبر الفنان الشاب هيثم نبيل عن سعادته الكبيرة لنجاح دوره في مسلسل لينك، الذي يعرض حاليًا عبر  قناة DMC ومنصة «Watch It» خلال موسم دراما أكتوبر 2025.

وقال هيثم في تصريح خاص لـ “فيتو”: إنه لم يتوقع كل هذا النجاح لشخصية “معتصم الجيار”، التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، خاصة أنها التجربة الأولى له في الدراما، بعد نجاحه في مجال التأليف الموسيقي والغناء.

 

وأضاف هيثم: إنه قبل المشاركة في بطولة مسلسل لينك، درس التمثيل على يد عدد من المتخصصين، وحضر العديد من الكورسات المكثفة ليخرج الدور على أكمل وجه

 

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم،  سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، ومينا أبوالدهب، وهو من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين تحت إشراف إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.

ويُعتبر مسلسل «لينك» بمثابة محطة تحول فنية في مشوار هيثم نبيل، إذ يمزج بين خلفيته الموسيقية العميقة وقدرته على التمثيل، وسط توقعات بأن يفتح له الباب لمشاركات جديدة في الدراما خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل لينك قصة مسلسل لينك مواعيد عرض مسلسل لينك

مواد متعلقة

حازم إيهاب: مسلسل لينك مختلف ومناسب للمجتمع الحالي

مسلسل "لينك" يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it للأسيوع الثانى وتطورات بالحلقة 8

مواعيد عرض مسلسل لينك على قناة DMC

بعد عرض أولى حلقاته، مسلسل “لينك” يناقش ملف النصب الإلكتروني في إطار اجتماعي مشوق

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية