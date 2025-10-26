هيثم نبيل: لم أتوقع كل هذا النجاح لدوري بمسلسل "لينك"

عبر الفنان الشاب هيثم نبيل عن سعادته الكبيرة لنجاح دوره في مسلسل لينك، الذي يعرض حاليًا عبر قناة DMC ومنصة «Watch It» خلال موسم دراما أكتوبر 2025.

وقال هيثم في تصريح خاص لـ “فيتو”: إنه لم يتوقع كل هذا النجاح لشخصية “معتصم الجيار”، التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، خاصة أنها التجربة الأولى له في الدراما، بعد نجاحه في مجال التأليف الموسيقي والغناء.

وأضاف هيثم: إنه قبل المشاركة في بطولة مسلسل لينك، درس التمثيل على يد عدد من المتخصصين، وحضر العديد من الكورسات المكثفة ليخرج الدور على أكمل وجه

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، ومينا أبوالدهب، وهو من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين تحت إشراف إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.

ويُعتبر مسلسل «لينك» بمثابة محطة تحول فنية في مشوار هيثم نبيل، إذ يمزج بين خلفيته الموسيقية العميقة وقدرته على التمثيل، وسط توقعات بأن يفتح له الباب لمشاركات جديدة في الدراما خلال الفترة المقبلة.

