بورنموث يفوز على نوتنجهام 0/2 ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

حقق فريق بورنموث الفوز على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي بورنموث في شباك نوتنجهام فورست، ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 25، إيلي جونيور كروبي في الدقيقة 40.

وبهذه النتيجة يرفع بورنموث رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 5 في المركز الثامن عشر.

ليفربول ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي

واصل بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، الترنح بنتائجه المتفاوتة، حيث فاز في خمس مباريات فقط من أصل 9، ومني بالخسارة في 4 مناسبات، كما اهتزت شباكه في 15 مرة، ليكون بذلك ثاني أسوأ دفاع في المسابقة.

كما سقط ليفربول في رقم سلبي بعد خسارته أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي وللمرة الأولى منذ عام 1970، ليفربول يخسر 5 مباريات متتالية في لندن بالدوري الإنجليزي، حيث خسر 4 مباريات على التوالي في أول 9 جولات في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 1993/1994.

