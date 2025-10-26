روما يفوز على ساسولو بهدف ويتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي (فيديو)

الدوري الإيطالي، سقط فريق ساسولو على أرضه ووسط جماهيره بالخسارة أمام ضيفه روما، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “مابي - سيتا ديل تريكولور”، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي.

سجل هدف فوز روما اللاعب باولو ديبالا في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يضع روما في المقدمة بهدف في شباك ساسولو ⚽#ساسولو_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/73pZKqbSyK — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 26, 2025

تشكيل روما أمام ساسولو

دخل فريق روما مباراته أمام ساسولو في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: زكي تشيلشيك - جيوفاني مانشيني - إيفان نديكا - ويسلي

الوسط: بريان كريستانتي - كونيه - تسيميكاس - ليون بايلي

الهجوم: العيناوي - باولو ديبالا

موعد مباراة روما ضد ساسولو والقناة الناقلة

وانطلقت أحداث مباراة ساسولو أمام روما الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويديرها تحكيميا الحكم جيالونكا مانجالينيو

ونقلت أحداث قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي عبر منصة "starzplay" والقناة الرابعة الرياضية 2 وتطبيق شاشا، الحاصلين على الحقوق الحصرية للدوري الإيطالي بالوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 18 نقطة دفعت به إلى المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بنفس الرصيد ولكنه يتفوق في فرق الأهداف، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.