الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة ساسولو أمام ضيفه روما، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب “مابي - سيتا ديل تريكولور”، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي.

تشكيل روما أمام ساسولو

دخل فريق روما مباراته أمام ساسولو في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: زكي تشيلشيك - جيوفاني مانشيني - إيفان نديكا - ويسلي

الوسط: بريان كريستانتي - كونيه - تسيميكاس - ليون بايلي

الهجوم: العيناوي - باولو ديبالا

موعد مباراة روما ضد ساسولو والقناة الناقلة

وانطلقت أحداث مباراة ساسولو أمام روما الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويديرها تحكيميا الحكم جيالونكا مانجالينيو

فيما تعرض أحداث قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي عبر منصة "starzplay" والقناة الرابعة الرياضية 2 وتطبيق شاشا، الحاصلين على الحقوق الحصرية للدوري الإيطالي بالوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري لإيطالي

يحتل روما المركز الرابع برصيد 15 نقطة في رصيده، بينما يقع نادي ساسولو بالمركز الـ11 وفي جعبته 10 نقاط.

