كريمونيزي يتعادل مع أودينيزي 1/1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة كريمونيزي ضد أودينيزي بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب جيوفاني زيني، ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.

سجل فيليبو تيراكيانو في الدقيقة 4، بينما أحرز نيكولو زانيولو هدف أودينيزي في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يرفع كريمونيزي رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

 

فوز إنتر ميلان على روما

انتهت مباراة روما ضد إنتر ميلان بنتيجة 0/1 للإنتر، في المباراة التي جرت على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل آنجي يوان بوني هدف إنتر ميلان في شباك روما في الدقيقة 6.

ودخل إنتر ميلان المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة ورفعه إلى 25 جمعها من 9 مباريات، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون أي هزيمة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.

في المقابل، يحتل روما المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل 4 هزائم، أحرز لاعبوه 14 هدفًا واستقبلوا 10 أهداف.

