إنتر ميلان يفوز على ساسولو 1/2 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو بنتيجة 2-1 للنيراتزوري، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل فيديريكو ديماركو وموهاريموفيتش بالخطأ في مرماه هدفي فريق إنتر ميلان في الدقيقتين 14 و81، بينما أحرز المغربي وليد شديرة هدف ساسولو في الدقيقة 84.

تشكيل إنتر ميلان ضد ساسولو

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مانويل أكانجي، أتشيربي، كارلوس، دينزل دومفريس.

خط الوسط: سوسيتش، كالهان اوجلو، باريلا.

خط الهجوم: ديماركو، ماركوس تورام، إسبوسيتو.

فوز روما على لاتسيو

حقق فريق روما فوزا على حساب لاتسيو في ديربي العاصمة بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل بيليجريني هدف فوز روما في شباك غريمه لاتسيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.