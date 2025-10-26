الأحد 26 أكتوبر 2025
محافظات

إصابة 11 طالبة ومدرسة فى حادث انقلاب سيارة نقل بكفر شكر بالقليوبية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة بالطالبات بالقليوبية، فيتو

أصيبت 11 طالبة ومدرسة في حادث انقلاب سيارة تقل طالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية على طريق كفر شكر المفتى  بمحافظة القليوبية، وتم نقلهن إلى مستشفيات كفر شكر التخصصى، والتأمين الصحي ببنها للعلاج، واتخاذ اللازم.

 وجار البحث عن السائق بعد هروبه من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

 

إصابة11 طالبة ومدرسة في حادث انقلاب سيارة نقل بكفر شكر

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغات من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بطالبات مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، وحدوث إصابات بين الطالبات والمدرسات، وهروب السائق وسط الزراعات لعدم وجود تراخيص

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بشجرة فى طريق كفر شكر المفتى أمام قرية كفر مروان، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات داخل أرض زراعية، ونتج عن الحادث إصابة 11 طالبة وإحدى المدرسات بمدرسة كفر شكر الثانوية الفنية العودة إلى منازلهم بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السائق وقت حدوث الواقعة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

