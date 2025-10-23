ضبط طن أسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

أجرت لجنة من مديرية الطب البيطري تضم الدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة والدكتورة داليا عثمان مدير إدارة شبرا الخيمة والدكتور محمد رفعت رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بالإدارة، مرورا على محلات الجزارة والثلاجات للتفتيش والمتابعة.

جاء ذلك في إطار تفعيل دور المجازر الرئيسي في توفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وبتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكليف من الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

ضبط طن أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الأسماك والمصنعات بدون بيانات، وتم سحب عينات منها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأعمال الميدانية والتأكد من سلامة المعروضات والالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان وصول لحوم وأسماك آمنة وصالحة للمواطنين.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار حملاتها اليومية المكثفة على جميع الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك للحفاظ على الصحة العامة والتصدي لأي مخالفات قد تهدد سلامة المستهلكين.

