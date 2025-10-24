نجم مانشستر سيتي: كنت قريبًا من الاعتزال بسبب حبي لكرة السلة

كشف يوشكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي ومنتخب كرواتيا، أنه كان قريبًا من اعتزال كرة القدم في فترة مراهقته بسبب فقدان السعادة والضغط النفسي، قبل أن ينضم للفريق الإنجليزي.

وقال جفارديول في تصريحات لـ"سيتي إكسترا": "كنت أفكر في الاعتزال لأنني أحب كرة السلة أيضًا، لم أعد متأكدًا من نفسي في كرة القدم، وكنت عندما أصل لملعب التدريبات لا أشعر بالسعادة".

وأضاف: "كنت أحاول البحث عن حلول أخرى والشعور بسعادة أكبر، جميع أصدقائي كانوا يلعبون كرة السلة، وكان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم محترف لكنني لم أكن أعلم أنني سأصل لهذا الحد".

وأشار إلى أنه لو عاد بالزمن خمس سنوات، لما تخيل نفسه لاعبًا في مانشستر سيتي في 2023 أو 2024 أو 2025، مؤكدًا أن هذا كان يبدو مستحيلًا آنذاك.

ويُعد جفارديول أحد أكثر المدافعين تكاملًا في أوروبا، وانتقل إلى مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل 77 مليون جنيه إسترليني بعد تألقه في الدوري الألماني.

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

وانتهت مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي بنتيجة 0/2 للسيتي، في المباراة التي جرت، مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب لاسيراميكا في إسبانيا.

سجل هالاند وبرناردو سيلفا هدفي مانشستر سيتي في شباك فياريال في الدقيقتين 17 و40.

وشارك عمر مرموش مع السيتي في الدقيقة 86 بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

عمر مرموش بديلا في مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش الدولي المصري على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا، بعد عودته من الإصابة مؤخرا عقب غيابه لأسابيع.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- جون ستونز- روبن دياز- يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريكو لويس- برناردو سيلفا- سافينيو- جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

وجلس على مقاعد البدلاء: ترافورد- بيتينيلي- تيجاني ريندرز- ناثان آكي- عمر مرموش- ماتيو كوفاسيتش- ريان شرقي- ريان آيت نوري- نيكو أورايلي- فيل فودين- أوسكار بوب.

