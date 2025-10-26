الإثنين 27 أكتوبر 2025
اقتصاد

28.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة  بداية الأسبوع نحو 28.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.018 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية.


و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 36.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.183 مليون ورقة منفذة على 138 ألف عملية خلال الجلسة السابقة
و استحوذت الأسهم على 21.93 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 78.07 % خلال الجلسة.

جلسة بداية الأسبوع 

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًّا في مؤشراتها خلال ختام  تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المحليين والمؤسسات، ما يعكس حالة من التفاؤل النسبي في أداء السوق بعد موجة من التذبذب خلال الجلسات الماضية، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات الرئيسية

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 38101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 46803 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 17215 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 12263 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 16075 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3921 نقطة.

