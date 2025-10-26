رئيس جامعة بنها يفتتح معرض 'دكان الفرحة' لدعم طلاب الجامعات الحكومية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وعادل إمام نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، معرض مبادرة "دكان الفرحة"، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية، بتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه المعروضات بالمعرض، مشيدا بمبادرة " دكان الفرحة " كإحدي المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى.

وأكد " الجيزاوي " على حرص جامعة بنها في القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، من خلال التعاون مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

وأشار عادل إمام إلي أن المعرض مستمر علي مدار ثلاثة أيام، ويوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار 4 قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

يذكر أن «صندوق تحيا مصر»، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019، لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.