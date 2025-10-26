الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد، العظمى والصغرى تتساوى في بنها

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأحد، ويسود طقس خريفى معتدل حار على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

txt

أجواء خريفية متقلبة، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد في مصر

txt

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس وتحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق


الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية: درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 31  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة  الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة  22  ودرجة الحرارة العظمى 37  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم طقس اليوم الاحد

مواد متعلقة

أجواء خريفية متقلبة، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد في مصر

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية لمدة 5 ساعات على هذه الطرق غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية