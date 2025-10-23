الخميس 23 أكتوبر 2025
جامعة بنها الأهلية توافق على تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والتطوير والابتكار

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة.

جامعة بنها الأهلية تشارك في معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة

جامعة بنها تنظم رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين لدعم السياحة الداخلية

مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والتطوير والابتكار


واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بإعلان تضامن أسرة جامعة بنها الأهلية مع جامعة بنها الحكومية بخصوص الطلاب المصابين بقسم فنون الميديا بكلية الفنون التطبيقية في حادث طريق أبو سمبل الصحراوي بأسوان، متمنيا لجميع الطلاب المصابين الشفاء العاجل.

كما قدم الدكتور تامر سمير نيابة عن مجلس جامعة بنها الأهلية التهنئة للدكتور جمال سوسة لتعيينه رئيسًا للجامعة المصرية بالعلمين، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، كما قدم المجلس التهنئة للمهندس تامر جبر لتعيينه رئيسا لجهاز تنمية مدينة العبور متمنيا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الدولة المصرية حريصة على طرح أنماط متنوعة من التعليم تواكب مستويات المجتمع المختلفة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتحقيق جودة تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدا على التعاون المثمر بين جامعة بنها الأهلية وجامعة بنها الحكومية لتحقيق رؤية الدولة بهذا الشأن.

من ناحية أخرى وافق مجلس الجامعة على تشكيل مجلس إدارة مركز جامعة بنها الأهلية للبحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة.

وقال الدكتور تامر سمير إن المركز الجديد يعد نقلة نوعية للبحث العلمى، بما يعزز من مكانة الجامعة كأحد الصروح التعليمية الذكية الداعمة للابتكار والإبداع والبحث العلمي التطبيقي.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي تحديث اللوائح الدراسية لبرامج كليتي الطب والعلاج الطبيعي، وكذلك الاشتراك في دورة كرة القدم للجامعات العربية والذي ستعقد بجامعة جنوب الوادي  1 إلي 6 نوفمبر القادم.

ووافق المجلس على تنظيم عدد من ورش العمل الفنية للطلاب لتنمية مواهبهم، وتنظيم دوري الفرق الدراسية لخماسي كرة القدم.

كما استعرض الدكتور محمود شكل تقرير مخرجات الاجتماع الأول لرجال الصناعة مع الجامعة، وتوقيع عددًا من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

كما استعرض الدكتور شادي المشد  مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، تقرير حول المشاركة في المؤتمر الدول الثاني " الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي " والذي عقد بالمملكة الاردنية الهاشمية.

