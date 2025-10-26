الأحد 26 أكتوبر 2025
لدمج ذوي الهمم، بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة بنها

فعاليات المبادرة
فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة بنها

 أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن بدء تفعيل الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين" للعام الدراسي 2025/2026 م بالجامعة، والتى تستمر فعالياتها حتى 30 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تمكين ذوي الهمم ودمجهم في كافة مناحي الحياة.

بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة بنها

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المبادرة تهدف إلي تنمية الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين الطلاب، بما يضمن لهم بيئة تعليمية دامجة وداعمة ومُجهزة تتيح لهم استغلال أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم من أجل الاستمرار فى عطائهم، مشيرا إلي جهود جامعة بنها في تحقيق الإتاحة والدمج للطلاب ذوي الهمم من خلال توفير الفرص المتكافئة لهم في التعليم والمشاركة في الأنشطة المختلفة.
وأضاف "الجيزاوي" أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن.
الجدير بالذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي شارك فى إطلاق مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق  الطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

