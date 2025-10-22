الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظ القليوبية يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين في حادث أبو سمبل

يتابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن كثب الحالة الصحية لطلاب كلية التربية النوعية – قسم الميديا والإعلام بجامعة بنها، من أبناء المحافظة، الذين تعرضوا لحادث أليم أثناء رحلتهم العلمية إلى مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وأسفر الحادث، الذي وقع بطريق أسوان – أبو سمبل، عن إصابة ٩ طلاب، بالإضافة إلى السائق، بينما أسفر عن وفاة إحدى المرافقات لإحدى الطالبات – رحمها الله – وذلك أثناء توجههم لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل ضمن برنامجهم الدراسي.

وأكد محافظ القليوبية أنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، تم التنسيق الكامل مع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، للاطمئنان على الطلاب ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير متواصلة من الجهات المعنية حول تطورات حالتهم وخطط العلاج والرعاية المقدمة داخل مستشفى أسوان الجامعي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما ثمَّن المحافظ تحرك الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي الفوري إلى محافظة أسوان لمتابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدًا أن محافظة القليوبية لن تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، من خلال التنسيق المستمر بين جامعة بنها ومحافظة أسوان وكافة الجهات المعنية، لتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم.

