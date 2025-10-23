الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تنظم رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين لدعم السياحة الداخلية

جامعة بنها تنظم رحلة
جامعة بنها تنظم رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، نظمت الإدارة العامة للوافدين بالجامعة رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين بمدينة العين السخنة لزيارة بعض المعالم السياحية وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي لدعم السياحة الداخلية.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة  بنها للدراسات العليا والبحوث، إلي أن تنظيم الرحلات الترفيهية للطلاب الوافدين يأتي في إطار حرص الجامعة على دمج الطلاب الوافدين مع الحياة المصرية وكذلك من خلال التعرف على المعالم السياحية والثقافية، وقضاء وقت ممتع في أجواء متميزة للترفيه والاستكشاف، بالإضافة إلي المساهمة في تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الطلاب من الجنسيات المختلفة، ليكونوا سفراء لمصر ولجامعة بنها بعد العودة لأوطانهم.

من جانبه أضاف الدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذي لوحدة الوافدين بالجامعة أن الطلاب أعربوا عن سعادتهم بتنظيم هذه الرحلة الترفيهية، مؤكدين أنهم سينقلون ما شاهدوه من معالم سياحية إلى أقاربهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارتها، متوجهين بالشكر للدكتور ناصر رئيس الجامعة وللقائمين على تنظيم هذه الرحلة.

