استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

د.هيثم نصر استشاري
د.هيثم نصر استشاري الاطفال التخصصي بنها

كشف الدكتور هيثم نصر، استشاري جراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، عن تفاصيل واحدة من أغرب الحالات الطبية، لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام  ابتلعت مسمارًا بطول 6 سنتيمترات دون أن تظهر عليها أي أعراض أو مضاعفات خطيرة.

جامعة بنها الأهلية توافق على تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والتطوير والابتكار

جامعة بنها الأهلية تشارك في معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة

معجزة طبية في بنها.. استخراج مسمار بطول 6 سنتيمترات من طفلة دون أي مضاعفات

وأوضح الدكتور هيثم استشاري جراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، الطفلة كانت تلعب بمسمارين داخل المنزل، وعندما لاحظت والدتها اختفاء أحدهما بدأت في البحث عنه، فوجدت مسمارًا واحدًا فقط، بينما اختفى الآخر تمامًا، فقررت الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على ابنتها.

 

 

وأضاف قائلًا: "كانت الطفلة في حالة طبيعية تمامًا، تتنفس بشكل جيد ولا تعاني من أي صعوبة في البلع، لكن أمام إصرار الأم على أنها بحثت جيدًا في المنزل، قررت إجراء أشعة على صدر الطفلة، لتظهر المفاجأة الصادمة: مسمار طويل يمتد بطول القفص الصدري تقريبًا."

وأشار إلى أنه تم إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات على الفور، وتمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار بنجاح، دون حدوث أي إصابة أو مضاعفات.

واختتم الدكتور هيثم نصر استشاري جراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، حديثه قائلًا "المحير في الأمر هو كيف تمكنت الطفلة من إدخال المسمار عبر الفم والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية دون حدوث جرح أو اختناق، فلكي يمر جسم بهذا الطول، يجب أن تكون هذه الأجزاء جميعها على خط واحد، وأن تبقى الأحبال الصوتية مفتوحة طوال الوقت. إنها بالفعل قدرة إلهية ومعجزة تستحق التأمل.. سبحان الله."

 

الجريدة الرسمية