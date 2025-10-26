الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "فيلا بارك" مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 2026.

 وتواجد النجم المصري عمر مرموش كبديل في مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا  في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: سيلفا، فيل فودين، تيجاني ريندرز، اوسكار بوب، سلفيو 

خط الهجوم: هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة نتائجه المميزة الأخيرة والتي يحققها الفريق في مختلف البطولات، بفضل نجم الفريق إيرلينج هالاند.

ويحتل مان سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 12 نقطة حيث يحتل المركز الثاني عشر.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

تنطلق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليزي الممتاز أستون فيلا ومانشستر سيتي أستون فيلا ومانشستر أستون

مواد متعلقة

قائمة المتأهلين لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية

قائمة غيابات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

قميص سان جيرمان وريال مدريد، أرقام مبابي ضد برشلونة قبل الكلاسيكو

لامين يامال يتفوق على مبابي قبل كلاسيكو الأرض

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية