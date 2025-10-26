عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "فيلا بارك" مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 2026.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش كبديل في مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: سيلفا، فيل فودين، تيجاني ريندرز، اوسكار بوب، سلفيو

خط الهجوم: هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة نتائجه المميزة الأخيرة والتي يحققها الفريق في مختلف البطولات، بفضل نجم الفريق إيرلينج هالاند.

ويحتل مان سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 12 نقطة حيث يحتل المركز الثاني عشر.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

تنطلق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

