لامين يامال يتفوق على مبابي قبل كلاسيكو الأرض

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

لامين يامال ضد مبابي

وقبل لقاء الكلاسيكو الليلة فإن المواجهة بين لامين يامال وكيليان مبابي أصبحت واحدة من أبرز الثنائيات في كرة القدم العالمية خلال العامين الأخيرين.

 اللاعبان تواجها في ثماني مباريات حتى الآن، حملت طابعًا من الندية والإثارة بين موهبة برشلونة الصاعدة ونجم فرنسا الأول.

جاءت المواجهات بين الثنائي على النحو التالي: أربع مباريات بين برشلونة وريال مدريد، مباراتان بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ومباراتان دوليتان بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.

في المحصلة، تفوق لامين يامال بشكل واضح، إذ حقق سبعة انتصارات مقابل فوز وحيد لمبابي، ما يعكس التفوق الحالي للنجم الإسباني الشاب في المواجهات المباشرة بينهما.

صدام إنجليزي خالص لأول مرة في الكلاسيكو 

وتشهد قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني مواجهة إنجليزية خالصة بين جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد، وماركوس راشفورد مهاجم برشلونة، وهي الأولى من نوعها في الكلاسيكو.
 

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام برشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، على قناة beIN sports HD 1.


ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

ويطمع تشابي ألونسو في تحقيق فوزه الأول بالكلاسيكو كمدرب لريال مدريد، فيما يسعى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لاستكمال انتصارات فريقه على الغريم بكلاسيكو الأرض.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

