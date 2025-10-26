الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

قائمة غيابات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

الكلاسيكو
الكلاسيكو

ترتيب الدوري الإسباني، تشهد قائمة ريال مدريد وبرشلونة غيابات عديدة قبل مباراة الكلاسيكو الليلة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

غيابات ريال مدريد وبرشلونة 

برشلونة يدخل اللقاء وسط غيابات مؤثرة تشمل:

جوان جارسيا

تير شتيجن

كريستنسن

جافي

أولمو

رافينها

ليفاندوفسكي


ريال مدريد من جانبه يعاني من غيابين بارزين في خط الدفاع:

روديجير

آلابا

 

ويتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعه مع برشلونة اليوم الأحد.

 

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

1- ريال مدريد 24 نقطة 
2- برشلونة 22 نقطة 
3- فياريال 20 نقطة 
4- إسبانيول 18 نقطة 
5- أتلتيكو مدريد 16 نقطة 
6- ريال بيتيس 16 نقطة 
7- إلتشي 14 نقطة 
8- أتلتيك بيلباو 14 نقطة 
9- خيتافي 14 نقطة 
10- إشبيلية 13 نقطة 
11- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة 
12- رايو فاليكانو 11 نقطة 
13- أوساسونا 10 نقاط
14- ريال سوسييداد 9 نقاط
15- فالنسيا 9 نقاط
16- ليفانتي 8 نقاط
17- مايوركا 8 نقاط
18- سيلتا فيجو 7 نقاط
19- ريال أوفييدو 7 نقاط
20- جيرونا 7 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو 

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. 

