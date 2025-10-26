الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة المتأهلين لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك، فيتو
حجزت 10 فرق أماكنها في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. ويأتي على رأسها نادي الزمالك الذي حسم تأهله على حساب ديكيداها الصومالي.

الفرق المتأهلة لدوري المجموعات في الكونفدرالية 

وستبقى 6 فرق تنتظر حسم تأهلها اليوم، بينما جاءت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025 على النحو التالي:

الزمالك (مصر)

الوداد المغربي (المغرب)

أولمبيك آسفي (المغرب)

اتحاد العاصمة (الجزائر)

شباب بلوزداد (الجزائر)

بلاك ستارز (غانا)

زيسكو يونايتد (زامبيا)

عزام يونايتد (تنزانيا)

سان بيدرو (ساحل العاج)

مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية) 

الكونفدرالية الإفريقية 2025 الكونفدرالية الأفريقية دور المجموعات من كأس الكونفدرالية دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ديكيداها الصومالي كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 كأس الكونفدرالية كونفدرالية الإفريقية

