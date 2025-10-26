قائمة المتأهلين لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية

حجزت 10 فرق أماكنها في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. ويأتي على رأسها نادي الزمالك الذي حسم تأهله على حساب ديكيداها الصومالي.

الفرق المتأهلة لدوري المجموعات في الكونفدرالية

وستبقى 6 فرق تنتظر حسم تأهلها اليوم، بينما جاءت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025 على النحو التالي:

الزمالك (مصر)

الوداد المغربي (المغرب)

أولمبيك آسفي (المغرب)

اتحاد العاصمة (الجزائر)

شباب بلوزداد (الجزائر)

بلاك ستارز (غانا)

زيسكو يونايتد (زامبيا)

عزام يونايتد (تنزانيا)

سان بيدرو (ساحل العاج)

مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

