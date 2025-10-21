الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

انتهت مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي بنتيجة 0/2 للسيتي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب لاسيراميكا في إسبانيا.

سجل هالاند وبرناردو سيلفا هدفي مانشستر سيتي في شباك فياريال في الدقيقتين 17 و40.

وشارك عمر مرموش مع السيتي في الدقيقة 86 بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

عمر مرموش بديلا في مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش الدولي المصري على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا، بعد عودته من الإصابة مؤخرا عقب غيابه لأسابيع.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- جون ستونز- روبن دياز- يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريكو لويس- برناردو سيلفا- سافينيو- جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

وجلس على مقاعد البدلاء: ترافورد- بيتينيلي- تيجاني ريندرز- ناثان آكي- عمر مرموش- ماتيو كوفاسيتش- ريان شرقي- ريان آيت نوري- نيكو أورايلي- فيل فودين- أوسكار بوب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فياريال ضد مانشستر سيتي مانشستر سيتي فياريال دوري ابطال اوروبا عمر مرموش

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الذهب يواصل خسائره، آخر تطورات الأسعار فى الصاغة بختام تعاملات اليوم

رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

بقرار أميري، تعيين الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرًا لقطر لدى مصر

قالوا عني جاسوس، باسم يوسف يروى حكاية صورته بملابس الجيش الأمريكي (فيديو)

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية والصحية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية والصحية

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية