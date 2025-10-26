الشرطة الفرنسية تعتقل رجلين بتهمة سرقة مجوهرات متحف اللوفر

أوقف الشرطة الفرنسية رجلين، في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية في 19 أكتوبر، وفق ما أكد مصدران مطلعان معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وتم توقيف أحد المشتبه بهما حوالي الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديجول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة "لو باريزيان" ومجلة "باري ماتش"، وألقي القبض على الثاني بعد ذلك في باريس.

ووُضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

وكشفت شهادة مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، في وقت سابق أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أن ثغرة قاتلة في المراقبة الخارجية سمحت لعصابة بسرقة مجوهرات من قاعة "غاليري دابولون" (Galerie d’Apollon) في وضح النهار، واصفة العملية بأنها "جرح هائل" لفرنسا.

وأعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن أكثر من مئة محقق يشاركون في التحقيق بقضية سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.



وقالت بيكو لوسائل إعلام فرنسية: "كان عددهم سابقًا نحو 60، أما الآن فقد تجاوز المئة... والمحققون مستعدون للعمل طالما تطلّب الأمر ذلك".



وأضافت أن النيابة العامة في باريس تتابع القضية على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الخبراء الجنائيين حصلوا على أكثر من 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع وآثار أخرى، ويجري تحليلها حاليًا.



كما يواصل المحققون دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد أماكن وجود اللصوص.

يُذكر أن اللصوص تسللوا إلى متحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقوا تسع قطع من المجوهرات، من بينها تيجان وأقراط وقلائد وبروشات تعود لملكات وإمبراطورات فرنسا.

وقد عُثر على إحدى القطع المسروقة، تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيخو المتضرر، وأُعيد إلى المتحف.

وتُقدّر قيمة الخسائر الناتجة عن عملية السرقة بنحو 88 مليون يورو.

