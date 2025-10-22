السطو على متحف آخر في فرنسا بعد ساعات من سرقة اللوفر

تعرض متحف "دار دينيس ديدرو"، الذي سمي على اسم الكاتب والفيلسوف الفرنسي، في بلدة لانجر في مقاطعة هوت مارن الفرنسية للسرقة، بعد ساعات فقط من سرقة متحف اللوفر.

اختفاء بعض الآثار من المتحف

ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مكتب رئيس البلدية قوله: "تم إبلاغ رجال الأمن على الفور، وتم إرسالهم إلى موقع الحادث".

وأضاف: "وفقا للملاحظات الأولية، اختفت بعض الآثار من المتحف".

وسرقت مجموعة من العملات الذهبية والفضية المسكوكة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فيما لم تلحق أي أضرار بأي قطعة أخرى. ولا يزال التحقيق جاريا.

واستغل اللصوص إغلاق المتحف أيام الاثنين وقاموا بالسرقة ليلة 19-20 أكتوبر حسب المقال.

سرقة مخططة بعناية

وقال المحققون: إن العملية كانت "سرقة مخططة بعناية".

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عقب ذلك عن تشديد فوري للإجراءات الأمنية حول المتاحف ومواقع التراث الثقافي.

وتداولت وسائل إعلام صورة، قالت إنها للعملات المسروقة، ولكن لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن.

سرقة متحف اللوفر

ووقعت سرقة متحف اللوفر باريس يوم الأحد الماضي بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف نهر السين.

وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص كهربائي محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.

