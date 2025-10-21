102 مليون دولار خسائر متحف اللوفر بعد عملية السرقة

أعلن متحف اللوفر في باريس أن قيمة الأضرار والخسائر الناتجة عن عملية السرقة الأخيرة بلغت نحو 102 مليون دولار أمريكي، وهي واحدة من أكبر السرقات الفنية في التاريخ الحديث بحسب بيان المتحف.

تفاصيل حادث سرقة متحف اللوفر

ووفقًا لتقارير الشرطة الفرنسية، فإن عملية السرقة نُفذت خلال سبع دقائق فقط باستخدام معدات احترافية متطورة، حيث تمكن الجناة من سرقة عدد من القطع الفنية النادرة والمجوهرات التاريخية من أحد الأجنحة الجانبية للمتحف.

تحقيقات مكثفة بشأن سرقة متحف اللوفر

أوضحت السلطات الفرنسية أن فِرق التحقيق ما زالت تعمل بالتنسيق مع الإنتربول لتعقّب الجناة واستعادة المقتنيات المسروقة، مشيرة إلى أن بعض الأدلة تشير إلى تورط شبكة دولية متخصصة في تهريب التحف الفنية.

بيان إدارة متحف اللوفر

وفي بيان رسمي، قال مدير متحف اللوفر إن “ الضرر ليس ماديًا فقط، بل يمسّ التراث الثقافي والإنساني للعالم ”، مؤكدًا أن إدارة المتحف بدأت في تشديد إجراءات الأمن وإعادة تقييم أنظمة الحماية الداخلية.

