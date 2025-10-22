متحف اللوفر يستقبل زواره مجددا بعد أيام من واقعة السرقة

ذكر موقع العربية فى خبر عاجل، أنه تم إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة السرقة.

أضرار السطو على متحف اللوفر

وكانت نشرت صحيفة فرانس 24، تصريحًا أعلنته إدارة متحف اللوفر، أشارت فيه إلى أن قيمة أضرار السطو على متحف اللوفر، قدرت بنحو 88 مليون يورو.

فيما أكد المدعي العام في باريس الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بالعديد من المجوهرات في متحف اللوفر في باريس، والتي قدرت من قبل المتحف بـ88 مليون يورو، جاءت بعد سرقة مذهلة.

ضرر تاريخي

وقدّر أمين المتحف الأضرار بـ 88 مليون يورو، نظرًا لجانبها الاقتصادي فقط، وفقًا لما أشارت إليه المدعية العامة في باريس، لور بيكو، مساء الثلاثاء.

وأضافت المدعية العامة لقناة RTL، أن هذا المبلغ "مذهل للغاية"، لكنه لا يقارن بأي ضرر تاريخي، مشيرة إلى أن المجرمين ما كانوا ليحصلوا على هذا المبلغ لو خاطروا بصهر هذه المجوهرات.

