الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

متحف اللوفر يستقبل زواره مجددا بعد أيام من واقعة السرقة

متحف اللوفر، فيتو
متحف اللوفر، فيتو

ذكر موقع العربية فى خبر عاجل، أنه تم إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة السرقة.

أضرار السطو على متحف اللوفر

وكانت نشرت صحيفة فرانس 24، تصريحًا أعلنته إدارة متحف اللوفر، أشارت فيه إلى أن قيمة أضرار السطو على متحف اللوفر، قدرت بنحو 88 مليون يورو.

فيما أكد  المدعي العام في باريس الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بالعديد من المجوهرات في متحف اللوفر في باريس، والتي قدرت من قبل المتحف بـ88 مليون يورو، جاءت بعد سرقة مذهلة.

 ضرر تاريخي

وقدّر أمين المتحف الأضرار بـ 88 مليون يورو، نظرًا لجانبها الاقتصادي فقط، وفقًا لما أشارت إليه المدعية العامة في باريس، لور بيكو، مساء الثلاثاء.

وأضافت المدعية العامة لقناة RTL، أن هذا المبلغ "مذهل للغاية"، لكنه لا يقارن بأي ضرر تاريخي، مشيرة إلى أن المجرمين ما كانوا ليحصلوا على هذا المبلغ  لو خاطروا بصهر هذه المجوهرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعادة فتح متحف اللوفر حادثة السرقة السطو على متحف اللوفر

مواد متعلقة

102 مليون دولار خسائر متحف اللوفر بعد عملية السرقة

بعد سرقة متحف اللوفر، إيطاليا تلجأ للذكاء الاصطناعي لحماية كنوزها الأثرية

فرنسا تنفي الاستعانة بشركة استخبارات إسرائيلية في إعادة مسروقات متحف اللوفر

فيديو جديد يكشف طريقة اللصوص في سرقة مجوهرات متحف اللوفر

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads