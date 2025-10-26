الأحد 26 أكتوبر 2025
إعلام فرنسي: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر

أعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن أكثر من مئة محقق يشاركون في التحقيق بقضية سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية.


وقالت بيكو لوسائل إعلام فرنسية: "كان عددهم سابقًا نحو 60، أما الآن فقد تجاوز المئة... والمحققون مستعدون للعمل طالما تطلّب الأمر ذلك".


وأضافت أن النيابة العامة في باريس تتابع القضية على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الخبراء الجنائيين حصلوا على أكثر من 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع وآثار أخرى، ويجري تحليلها حاليًا.


كما يواصل المحققون دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد أماكن وجود اللصوص.

يُذكر أن اللصوص تسللوا إلى متحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقوا تسع قطع من المجوهرات، من بينها تيجان وأقراط وقلائد وبروشات تعود لملكات وإمبراطورات فرنسا.

وقد عُثر على إحدى القطع المسروقة، تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيخو المتضرر، وأُعيد إلى المتحف.


وتُقدّر قيمة الخسائر الناتجة عن عملية السرقة بنحو 88 مليون يورو.

