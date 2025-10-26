الأحد 26 أكتوبر 2025
صدام إنجليزي خالص لأول مرة في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

صدام إنجليزي خالص لأول مرة في الكلاسيكو 

وتشهد قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني مواجهة إنجليزية خالصة بين جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد، وماركوس راشفورد مهاجم برشلونة، وهي الأولى من نوعها في الكلاسيكو.
 

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام برشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، على قناة beIN sports HD 1.


ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

فيما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، ويملك 22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة، فيما خسر لقاء واحد.

ويأتي برشلونة من فوز كبير بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري، وريال مدريد حقق فوزًا على حساب يوفنتوس بهدف دون مقابل.

ويطمع تشابي ألونسو في تحقيق فوزه الأول بالكلاسيكو كمدرب لريال مدريد، فيما يسعى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة لاستكمال انتصارات فريقه على الغريم بكلاسيكو الأرض.

نتائج كلاسيكو الأرض الموسم الماضي

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، بنتيجة 4-0، وبنتيجة 4-3.

وفي كأس السوبر الإسباني تفوق برشلونة على ريال مدريد بخماسية لهدفين، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا فاز فريق فليك أيضًا، وكان ذلك بنتيجة 3-2.

