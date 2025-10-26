الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

اليوم، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة الدوري الإسباني

الكلاسيكو
الكلاسيكو

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي يحتضن قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة جديدة من كلاسيكو العالم.

الكلاسيكو يُنتظر أن يكون حافلًا بالإثارة كالعادة، في ظل تقارب الأرقام والتاريخ بين الغريمين التقليديين.

ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء اليوم  برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني .

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة 

وقبل هذه المباراة، التقى الفريقان في 261 مواجهة رسمية بمختلف المسابقات، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 106 مباريات، بينما فاز برشلونة في 104 لقاءات، وحسم التعادل 51 مباراة بينهما.

