مخاوف النووي الروسي تتجدد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويجتمع مع القادة على الجبهة (فيديو)

بوتين بالزي العسكري، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير عادي ومثير للمخاوف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يرتدي الزي العسكري ويزور الخطوط الأمامية للجبهة في أوكرانيا، حيث زار أحد مراكز قيادة المجموعة الموحدة للقوات الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استخدام بوتين للقوة النووية الروسية.

بوتين يرتدي الزي العسكري ويجتمع بالقادة العسكريين لأول مرة على الجبهة

وأكد موقع "شئون روسية"، المتخصص في الشأن الروسي، أنه لأول مرة منذ بداية العام، يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة العسكريين، وهو مرتديًا الزي العسكري، ويعلن أن القوات النووية الروسية في أعلى مستوى جاهزية لها في التاريخ.

بوتين يرتدي الزي العسكري ويزور الجبهة الأمامية للحرب، فيتو



كما قام الرئيس الروسي بوتين بتوجيه لرسالة لـ القيادات الروسية على الجبهة، طالبهم بالحفاظ على حياة 5 آلاف جندي أوكراني محاصر، وذلك أثناء زيارته الخطوط الأمامية للجبهة في أوكرانيا، مرتديًا زيه العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، إن "الرئيس الروسي بوتين زار أحد مراكز قيادة المجموعة الموحدة للقوات، وعقد اجتماعًا مع رئيس الأركان فاليري جيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية الخاصة"،

وأكد البيان أنه "تم إبلاغ بوتين بالتفصيل عن الوضع على خط التماس، لا سيما في اتجاه كويان وساحة الجيش الأحمر، حيث لوحظ أنه في اتجاه كويان، يوجد ما يصل إلى 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية محاصرين، وفي اتجاه ساحة الجيش الأحمر يوجد 5.5 آلاف من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تزويد بوتين بمعلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".

بوتين يؤكد على تدريبات القوات النووية الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأحد، أنه خلال تدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، أجرى اختبارات للأسلحة الواعدة، مشيرا إلى أن قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى.

عاجل 🚨🚨🚨:



لأول مرة منذ بداية العام، الرئيس بوتين يجتمع مع القادة العسكريين بالزي العسكري يعلن ان القوات النووية الروسية في أعلى مستوى جاهزية لها في التاريخ.

وقال الرئيس الروسي بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن: "القوات المسلحة الروسية أجرت، هذا الأسبوع، تدريبًا للقوات الهجومية الاستراتيجية، تم خلاله إطلاق تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبارات لعينات أسلحة واعدة".

وأوضح بوتين أنه "اليوم، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".

كما أعلن بوتين عن الانتهاء من تجارب صاروخ "بوريفيستنيك"، النووي بمدى غير محدود وقدرة على تجاوز كل دفاعات العالم.

وقال بوتين في الاجتماع مع القادة العسكريين الروس: "من أجل تقليل الخسائر غير الضرورية، أطلب، كما فعلنا في السابق، أن تتخذوا كل التدابير الشاملة لضمان استسلام العسكريين الأوكرانيين - أولئك الذين يرغبون في ذلك بالطبع".

وفيما يتعلق بتدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، قال بوتين "أكدنا مجددًا موثوقية الدرع النووي الروسي. فالقوات الاستراتيجية قادرة تمامًا على ضمان الأمن القومي الروسي ودولة الاتحاد".

مخاوف استخدام بوتين للأسلحة النووية في الحرب



أما رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، فأكد أن "مجموعة "المركز" أكملت تطويق أوكرانيا في منطقتي كراسنوارميسك وديميتروف. ويُحاصر ما يصل إلى خمسة ونصف من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك".

🇷🇺

🔴غير عادي

بوتين يرتدي الزي العسكري ويزور الخطوط الأمامية للجبهة في أوكرانيا ويوجه بالحفاظ على حياة 5 ألف جندي أوكراني محاصر.



وزارة الدفاع الروسية:

زار القائد الأعلى أحد مراكز قيادة المجموعة الموحدة للقوات وعقد اجتماعًا مع رئيس الأركان فاليري جيراسيموف وقادة المجموعات…



وذكر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن الانتهاكات الروسية أصبحت متكررة للمجال الجوي الأوروبي التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخاصة في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الاستفزازات الجوية الروسية تتزايد بوتيرة وضفتها بـ "المقلقة". وتشمل هذه الانتهاكات تحليق طائرات مسيّرة داخل أراضي دول أعضاء في الحلف، وتوغلات لطائرات مقاتلة روسية، وصولًا إلى عمليات تحليق فوق سفن حربية تابعة للناتو.

وأثار الرئيس الروسي بوتين المخاوف، بشأن استخدام روسيا لقوتها النووية، وخاصة بعد تأكيده على إجراء تدريبات للقوات الهجومية الاستراتيجية، وإطلاق تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، وبعد تأكيدة على الانتهاء من تجارب صاروخ "بوريفيستنيك" النووي غير المحدود والقادر على اختراق دفاعات العالم.

