الكرملين يكشف عن إمكانية عقد قمة ثانية بين بوتين وترامب

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأنباء التي تحدثت عن فشل قمة بودابست، موضحًا أن قرار تعليقها جاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن كان قد وجّه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يعلن تعليقها مؤخرا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول القمة: "لم يحدد أحد مواعيد دقيقة للقمة، ولم يتم الاتفاق عليها، ومن هذا المنطق، كان من الصعب جدا إفشال شيء لم يتم الاتفاق عليه بشكل محدد".

وأضاف: "ترامب وبوتين لا يريدان إضاعة الوقت عبثا، والاجتماع لمجرد الاجتماع".

وتابع: "الرئيس ترامب صرح بأنه في الوقت الراهن توقف عن التفكير في عقد القمة. ومع ذلك، كرر خلال اليومين الماضيين عدة مرات أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة لاحقا. هذه وجهة النظر يشاركها الرئيس بوتين أيضا، وأشار إلى ذلك شخصيا يوم أمس أثناء حديثه لوسائل الإعلام".

