الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الناتو: عقوبات أمريكا على روسيا تزيد الضغط على بوتين للتفاوض

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء اليوم الجمعة، إن عقوبات الولايات المتحدة على روسيا ستزيد الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر على اقتصاد موسكو لكنها لا تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين: القمة مع ترامب بحاجة إلى تحضير ونحن نريد مواصلة الحوار.

 

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي تبنيه رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المستمر على حربها ضد أوكرانيا.

وتتضمن الحزمة الجديدة حظرا جزئيا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، وتضييق الخناق على العائدات التي تمول المجهود العسكري الروسي.

 

إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي

كما تشمل العقوبات إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي، إلى جانب قيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الناتو حلف شمال الأطلسي بوتين ترامب الاتحاد الاوروبي روسيا

مواد متعلقة

رئيسة وزراء الدنمارك تتهم بوتين بعدم الرغبة في وقف اطلاق النار بأوكرانيا

الكرملين يكشف عن إمكانية عقد قمة ثانية بين بوتين وترامب

بوتين: العقوبات الأمريكية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر على اقتصادنا
ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads