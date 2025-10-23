الخميس 23 أكتوبر 2025
بوتين: العقوبات الأمريكية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر على اقتصادنا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر على اقتصاد موسكو لكنها لا تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين: القمة مع ترامب بحاجة إلى تحضير ونحن نريد مواصلة الحوار.

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي تبنيه رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المستمر على حربها ضد أوكرانيا.

وتتضمن الحزمة الجديدة حظرا جزئيا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، وتضييق الخناق على العائدات التي تمول المجهود العسكري الروسي.

إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي

كما تشمل العقوبات إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي، إلى جانب قيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة.

