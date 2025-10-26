الأحد 26 أكتوبر 2025
ننشر أسعار القطارات المكيفة على معظم الخطوط

قطار
قطار

 قامت السكك الحديدية خلال الفترة الماضية بتشغيل قطارات جديدة منها القطارات الروسية على عدد من الخطوط منها خط القاهرة - أشمون  وخط القاهرة - أسوان، بالإضافة إلى إعادة صيانة وتشغيل عربات جديدة على معظم الخطوط.

 

وقال مصدر مسؤول بالسكك الحديدية إن أعداد الركاب ارتفعت بنسبة وصلت لأكثر من 30% عن الشهر الماضي ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال الشهور القادمة.

 

أسعار تذاكر القطارات

ومن ناحية أخرى أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد استعداداتها لتشغيل عربات روسي جديدة على كافة الخطوط بالإضافة لإحلال عدد من القطارات المميزة بغيرة من القطارات الروسية الجديدة، الأمر الذي يجعل القطارات التي كانت تحاسب الراكب على أسعار تذاكر القطارات المميزة تقوم بتعديل الأسعار بناء على القطارات الجديدة.

وجاءت أسعار قطار الإسكندرية إلى الوجه القبلى كالتالي: 

الإسكندرية   إلى   الوسطى  80 جنيهًا 
الإسكندرية   إلى  بنى سويف  85  جنيهًا 
الإسكندرية   إلى  المنيا   100 جنيه
الإسكندرية   إلى  مغاغة 105    جنيهات
الإسكندرية   إلى  أسيوط   115 جنيها 
الإسكندرية   إلى  أبوتيح 120 جنيها 
الإسكندرية   إلى  صدفا  120  جنيها 
الإسكندرية   إلى  طما 120  جنيها 
الإسكندرية   إلى  طهطا 130 جنيها 
الإسكندرية   إلى  المراغة  130   جنيها 
الإسكندرية   إلى  سوهاج 130  جنيها 
الإسكندرية   إلى  المنشأة 130 جنيها 
الإسكندرية   إلى  العسيرات 135  جنيها 
الإسكندرية   إلى  جرجا  135  جنيها 
الإسكندرية   إلى  البلينا  135  جنيها 
إلى  أبوتشت 135  جنيها 
إلى  فرشوط  135  جنيها 
إلى  نجع جمادي  145 جنيها 
إلى  دشنا  145  جنيها 
إلى  قنا  145  جنيها 
إلى  قفط   150  جنيها 
إلى  قوص  150   جنيها 
إلى  الأقصر   150  جنيها 
إلى  أرمنت  160  جنيها 
إلى  إسنا  165  جنيها 
إلى  السباعية  165  جنيها 
إلى  المحاميد  165  جنيها 
إلى  إدفو  170  جنيها 
إلى  سلو  170 جنيها 
إلى  كلابشة  175 جنيها 
إلى  كوم أمبو  175 جنيها 
إلى  دراو 175 جنيها 
إلى  بلانة  175 جنيها 
إلى  أسوان 180 جنيها 

أولا.. أسعار تذاكر القطارات المميزة والروسية لركاب الوجه القبلى:
محطة الركوب القاهرة/بنى سويف 6 جنيهات القطار المميز.. و30 جنيها القطار الروسي

محطة الركوب القاهرة/المنيا 12 جنيها القطار المميز.. و40 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/أسيوط  16 جنيها القطار المميز.. و50 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/سوهاج  19 جنيها القطار المميز.. و55 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/قنا  22 جنيها القطار المميز.. و65 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/الأقصر  24 جنيها القطار المميز.. و75 جنيها القطار الروسي.

محطة الركوب القاهرة/أسوان  28 جنيها القطار المميز.. و85 جنيها القطار الروسي.

ثانيا.. أسعار تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية للوجه القبلى:


محطة الركوب "القاهرة - بني سويف" 50 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و45 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - المنيا" 85 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - أسيوط" 100 جنيه درجة أولى مكيف.. و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - سوهاج"  115 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - قنا" 135 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و100 جنيه درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 145 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و110 جنيها درجة ثانية مكيف.

محطة الركوب "القاهرة- أسوان" 175 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و125 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ثاليًا.. أسعار تذاكر قطارات الـVIP درجة أولى وثانية الوجه القبلى:

 

محطة الركوب "القاهرة- بني سويف" 85 جنيهًا درجة أولى.. و70 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة- المنيا" 135 جنيها درجة أولى.. و100 جنيه درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة-أسيوط" 170 جنيهًا درجة أولى.. و125 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة -سوهاج"  195 جنيهًا درجة أولى.. و135 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب الركوب "القاهرة - قنا" 230 جنيهًا درجة أولى.. و155 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 245 جنيهًا درجة أولى.. و165 جنيهًا درجة ثانية.

محطة الركوب "القاهرة - أسوان" 295 جنيهًا درجة أولى.. و190 جنيهًا درجة ثانية.

رابعا.. أسعار تذاكر القطارات المميزة لأهالي الوجه البحرى:

محطة الركوب "القاهرة - بورسعيد" 11 جنيهًا القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - بنها" 3 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - بركة السبع" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - قويسنا" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - إيتاي البارود" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الدوار" 9 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - سيدي جابر" 10 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الإسكندرية" 10 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - العامرية" 11 جنيها القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - العلمين" 14 جنيها القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الحمام" 13 جنيها القطار المميز.
محطة الركوب "القاهرة - المحلة" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - سمنود" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - شربين" 8 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - المنصورة" 7 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 10 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - مطروح" 20 جنيهًا القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - منيا القمح" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الزقازيق" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - أبو حماد" 5 جنيهات القطار المميز.
محطة الركوب "القاهرة - السويس" 6 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - الإسماعيلية" 8 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - القنطرة غرب" 9 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - شبين الكوم" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - منوف" 4 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - ميت غمر" 5 جنيهات القطار المميز.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الشيخ" 7 جنيهات القطار المميز.

خامسا.. أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة لأهالي الوجه البحري:
محطة الركوب "القاهرة - بورسعيد" 40 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - بنها" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - بركة السبع" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - قويسنا" 20 جنيهًا القطار الروسي.
محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - إيتاي البارود" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الدوار" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - سيدي جابر" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الإسكندرية" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - العامرية" 40 جنيهًا القطار الروسي.

- محطة الركوب "القاهرة - العلمين" 50 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الحمام" 45 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - المحلة" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - سمنود" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - شربين" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - المنصورة" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - مطروح" 60 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - منيا القمح" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الزقازيق" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - أبو حماد" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - السويس" 40 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - الإسماعيلية" 30 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - القنطرة غرب" 35 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - شبين الكوم" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - منوف" 20 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - ميت غمر" 25 جنيهًا القطار الروسي.

محطة الركوب "القاهرة - كفر الشيخ" 30 جنيهًا القطار الروسي

